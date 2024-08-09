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Spor

Bodrum FK, yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumj FK yeni sezon formalarını tanıttı.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Bodrum FK, yeni sezon formalarını tanıttı
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Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı.

Kulüpten yapılan açıklamada, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK, 4 yeni sezon formasını Bodrum'un simge noktalarında çektiği kliple taraftarların beğenisine sundu.

"Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur" temalı yeni sezon formalarının tanıtımı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti'nde gerçekleştirildi.

Tanıtım klipinde Celal Dumanlı, Christophe Herelle, Fredy Ribeiro ve Pedro Brazao yer aldı.

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