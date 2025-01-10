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Spor

Bodrum FK yeni transferini duyurdu

Süper Lig'de zor günler geçiren Bodrum FK kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip kanat oyuncusu Jonathan Okita ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

AA10 Ocak 2025 Cuma 16:00 - Güncelleme:
Bodrum FK yeni transferini duyurdu
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Trendyol Süper Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK, FC Zürich'te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol kanat oyuncusu Jonathan Okita ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.

Demokratik Kongo milli takımında da forma giyen ve 1,81 boyunda olan Okita, FC Zürich ile 2022 yılından bu yana çıktığı 75 maçta 19 gol atarak 7 gole katkı sağladı.

Oyuncu, ligin 19. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak yeni takımının Riva'da gerçekleştirdiği kampa katıldı.

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