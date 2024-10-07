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Spor

Bodrum FK'da 6 isme milli davet

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'nın 6 oyuncusu Arlind Ajeti, Fredy Alfredo, George Puşcaş, Taulant Seferi, Yusuf Sertkaya ve Zdravko Dimitrov ülkelerinin milli takımlarından davet aldı.

DHA7 Ekim 2024 Pazartesi 14:20 - Güncelleme:
Bodrum FK'da 6 isme milli davet
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Süper Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nün oyuncularından Arlind Ajeti, Fredy Alfredo, George Puşcaş, Taulant Seferi, Yusuf Sertkaya ve Zdravko Dimitrov ülkelerinin milli takımlarında forma giymek üzere davet aldı. Yeşil-beyazlı formayı giyen Ajeti ve Seferi Arnavutluk Milli Takımı'na, Yusuf U20 Milli Takım'a, Puşcaş Romanya Milli Takımı'na, Dimitrov Bulgaristan Milli Takımı'na, Fredy ise Angola Milli Takımı'na çağrıldı. Bodrum FK ligin 8'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalıp milli araya girmişti.

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