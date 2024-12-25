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Spor

Bodrum FK'da Gökdeniz Bayrakdar devreyi sessiz kapadı

Devre arasına 14 puanla 17. sırada giren Bodrum FK'nın 23 yaşındaki oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar sezonun ilk yarısını sessiz kapadı.

DHA25 Aralık 2024 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
Bodrum FK'da Gökdeniz Bayrakdar devreyi sessiz kapadı
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Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de devre arasına 14 puanla 17'nci sırada giren Bodrum Futbol Kulübü'nün önemli gol ayaklarından olan Gökdeniz Bayrakdar ilk yarıyı sessiz tamamladı. Geçen sezon takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 23 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de ise geride kalan 16 haftada gol ve asist üretemedi. İlk devrenin ortalarında geçirdiği apandisit ameliyatı nedeniyle 2 maç kaçıran Gökdeniz, 13 müsabakada forma giydi.

Toplam 969 dakika sahada kalan oyuncu ligde skor katkısı yapamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda 6-1 kazanılan Kastamonuspor maçında son 28 dakika oyuna dahil olan Gökdeniz, 1 kez fileleri sarstı. Kupada suskunluğunu bozan oyuncunun ikinci yarıda asıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Gökdeniz geçen sezon ise 1'inci Lig'de Play-Off müsabakaları da dahil olmak üzere 36 maça çıktı. Gökdeniz geçen yıl 8 gol atıp 5 asist yaptı.

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