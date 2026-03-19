Bodrum FK'da hedef 3 puan! Rakip İstanbulspor

Trendyol 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Bodrum FK, 22 Mart Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ligde yakaladığı çıkışı sürdürmek için sahaya çıkacak. Son iki maçından galibiyetle ayrılan yeşil-beyazlılar, play-off hattındaki iddiasını korumak adına puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor.

SEFER YILMAZ: "BAYRAMA MUTLU GİRMEK İSTİYORUZ"

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Bayrama mutlu girmek istiyoruz hep beraber. Son iki maçta başlayan bu galibiyet serisi inşallah bayramda da devam edecek. Zaten taraftara bir borcumuz vardı, içeride maalesef mağlubiyet almıştık. Bu son galibiyetle inşallah bizi affetmişlerdir. Bundan sonraki ilk maça, bayramdan sonraki ilk maça seyircimizi de tribünlere bekliyoruz. Tabii zor bir maç olacak yine. Ligin bütün maçları zor, görüyorsunuz herkes herkesten puan alabiliyor. Çok daha zorlaştı, süre azaldı artık. 7 tane maç var ama belki de bir ayda bitecek çünkü hafta içi maçlar da var. Daha sonra play-off süreci olacak. O yüzden biz çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah şu hem bayram hem de milli maç arası var biliyorsunuz, mutlu bir şekilde girmek istiyoruz. Bir üç günlük iznimiz olacak, herkes o üç günlük izni inşallah mutlu bir şekilde geçirir. Zaten bayram ve milli maç sonrası dönüşünde de artık gerçek savaş diyeyim, o zaman başlayacak; süre azaldı bildiğiniz gibi. Tabii bildiğiniz gibi ilk iki şansımız artık çok zor ama inşallah bu takım hedefi olan şampiyonluğa play-off'tan da olsa ulaşmak için elinden geleni yapacak" dedi.

BERŞAN YAVUZAY: "KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

Takımın genç yeteneklerinden Berşan Yavuzay, "Gerçekten önümüzdeki her maç önemli. Tabii ciddi bir fark attık play-off altıyla ama belli olmuyor, daha maç var. Şu an hiçbir şey belli değil, o yüzden bu önümüzdeki İstanbul maçını da kazanmak için gideceğiz. Her maç olduğu gibi bu maçta da çok ciddiyiz. Çalışmalarımız sürüyor, devam ediyor, her şey yolunda. Sahalarda olmak en önemlisi çünkü saha dışındaki o psikoloji çok farklı, bunu anlatamam hiçbir şekilde. Çok şükür ki sahanın içindeyim şimdi, takımla beraberim. Katkı sağlamaktan mutluyum" diye konuştu.