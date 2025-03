Bodrum FK'da hedef Kasımpaşa maçından galip ayrılmak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdüren yeşil-beyazlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SEZONU HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTADA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Kasımpaşa karşısında galibiyet hedeflediklerini belirten Jose Morais, "Benim hakkımda konuşulanları çok takip etmiyorum. Önemli olan oyuncularım ve sahada yaptıklarımız. Taraftarımızın desteği bizim için çok değerli. Bu ligde güçlü rakiplere karşı mücadele ediyoruz ve sezonu hedeflediğimiz noktada tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın güçlü bir ekip olduğunu da değinen Morais, "İyi oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da karşılarında iyi bir ekip bulacak. Taraftarlar için keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Biz de iyi oynayıp sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ HER ŞEYE RAĞMEN POZİTİF BAKMAYA DEVAM ETSİN"

Sakat oyuncuların son durumları hakkında bilgilendirme de yapan başarılı çalıştırıcı, "Kalecimiz Gökhan, Taylan, Ahmet ve Herelle'in sakatlıkları devam ediyor. Bir an önce aramıza dönmelerini umuyoruz. Ancak bu tür zorluklarla mücadele etmek bizim işimiz. Taraftarımız sakatlıklara ve her şeye rağmen pozitif bakmaya devam etsin, desteklerini sürdürsün. Mücadelemizi her ne olursa olsun yapacağız. Bodrum halkına ve Türk halkına iyi Ramazanlar diliyorum" cümlelerine yer verdi.