Bodrum FK'da Herelle ve Obekpa kayıplarda

Sezon başında transfer edilen iki yabancı futbolcudan biri olan Fransız stoper Herelle ligde sadece 5 maça çıkarken, Nijeryalı orta saha Obekpa 3 karşılaşmada oynadı. Herelle ligin ilk haftalarında düzenli olarak forma giydi.

Ancak daha sonra kulübeye mahkum olan 32 yaşındaki futbolcu, sakatlık da yaşayıp uzun süre görev alamadı. Trabzonspor karşılaşmasında son 18 dakika oyuna dahil olan Herelle, Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Kastamonuspor'la oynanan maçta ilk 11'de yer aldı. Obekpa ise bu sezon hiç ilk 11'de şans bulamadı. 20 yaşındaki futbolcu ligde yalnızca 3 maçta toplam 90 dakika oynadı. Obekpa da Herelle gibi Kastamonuspor müsabakasında ilk 11'de görev yaptı.