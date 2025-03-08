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Spor

Bodrum FK'da Jose Morais farkı

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde toplamda çıktığı 6 maçta hiç yenilmedi ve kalesinde gol görmedi.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 01:50 - Güncelleme:
Bodrum FK'da Jose Morais farkı
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Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 6 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 5 maçta hiç kaybetmedi ve 11 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Bodrum FK'nin Jose Morais ile 6 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.

İşte Bodrum FK'nin Jose Morais yönetiminde aldığı sonuçlar:

Bodrum FK 0-0 Göztepe

Başakşehir 0-1 Bodrum FK

Bodrum FK 1-0 Hatayspor

Sivasspor 0-1 Bodrum FK (Türkiye Kupası)

Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK

Bodrum FK 1-0 Kasımpaşa

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