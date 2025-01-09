Bodrum FK'da Selahattin Polat'tan hakem kararlarına tepki

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son haftalarda yaşanan hakem hatalarının takımı olumsuz etkilediğini belirten Polat, "Son haftalarda hakem kararlarıyla ilgili yaşadığımız sıkıntılar hepimizin malumu. Adil bir yönetim görmek istiyoruz. Takımımızın mücadelesi ve azmi ortada, ama sahada eşit şartlarda yarışmamız gerekiyor" dedi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Selahattin Polat, ligdeki hedefler doğrultusunda doğru oyuncuları kadroya katmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi. Polat, "Transfer konusunda çalışmalarımız sürüyor, ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda takıma katkı sağlayacak doğru isimleri kadromuza katacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle bu süreçleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.