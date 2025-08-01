Bodrum FK'da yönetim değişti, hedef yeniden Süper Lig

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e tek sezonluk bir maceranın ardından veda eden Bodrum FK, yeni döneme hem kurumsal hem de sportif anlamda güçlü bir yapıyla başlamak istiyor. Başkan Aşkın Demir liderliğinde belirlenen 34 kişilik yeni yönetim, görev dağılımıyla birlikte kamuoyuna tanıtıldı. Kulüp, "kararlı, dinamik ve sorumlu" yönetimiyle yeniden zirveye yürüyeceklerinin sinyalini verdi.

Onursal Başkan Fikret Öztürk'ün desteğini arkasına alan Başkan Aşkın Demir'in ekibinde Başkan Vekilliğine Selahattin Polat getirilirken, Polat aynı zamanda TFF ve resmi kurumlarla ilişkilerden sorumlu oldu. TFF ilişkileri alanında bir diğer yetkili de Başkan Yardımcısı Taner Ankara oldu.

Mehmet Kocadon, yerel yönetimler ve STK ilişkilerini yürütecek. Abdurrahman Tarık Şebik, Seha Ergene, Doğan Polat ve Abdullah Kırkıncıoğlu ise kamu kurumları ve yatırımlardan sorumlu olarak görev aldı.

Kulübün sponsorluk, reklam ve pazarlama çalışmalarını Onur Talay, Kanat Hasan Özsert, Abdullah Engin Başol, Orhan Dinç, Ömer Faruk Dengiz ve Akın Kılavuz üstlenirken; mali ve idari işler İsmail Erdoğan'a, taraftar yönetimi ise Caner Tuna'ya emanet edildi.

Murat Kaya hukuk işlerinden, Yiğit Demir ve Nuran Taşhan kurumsal iletişim ve insan kaynaklarından sorumlu olacak. Sosyal sorumluluk projeleri Tayyar Gündoğan ve Hasan Polat tarafından yürütülecek. Sportif işler, transfer ve futbolcu ilişkileri Servet Çavuşoğlu'na devredildi.

Altyapı yapılanmasında Batuhan Ankara, Can Öztüzün ve Dağlarca Çağlar görev aldı. Stadyum ve tesisler Süleyman Nafiz Tekgül'e teslim edilirken; yönetimde ayrıca Abdurrahman Tolga Çelik, Yunus Terzioğlu, Murat Kavak, Mustafa Akıncı, Saim Sanlı, Kamil Baki, Ahmet Çelik ve Mehmet Büyük de yer aldı.