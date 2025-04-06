Bodrum FK'dan Alanya'da kritik 3 puan

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Küme düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Maçın son bölüme 0-0'lık eşitlikle girilirken konuk ekip üstünlük golünü buldu.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Bodrum FK, Enis Bardhi'nin asistinde Ali Aytemur'la skoru 1-0'a getirdi. Kalan dakikalarda skoru koruyan Jose Morais'in ekibi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bodrum FK bu sonuçla puanını 33 yaptı. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor sahasında Samsunspor'u, Bodrum FK ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

ALANYASPOR'DAN ÜST ÜSTE 5. YENİLGİ

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybeden Alanyaspor, Bodrum FK maçındaki yenilgiyle bir basamak daha geriledi.

Ligdeki 29 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Alanyaspor 31 puanla 17. sırada yer alıyor.

Takımının başında ikinci maçına çıkna Joao Pereira, Antalyaspor maçının ardından Bodrum FK karşısında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

DEPLASMAN SERİSİ SÜRÜYOR

Alanyaspor karşısında aldığı 3 puanla küme düşme hattının üzerine çıkan Bodrum FK puanını 33 yaptı.

Jose Morais yönetiminde yükselişe geçen, yenilmezlik serisini Fenerbahçe maçında noktalayan Bodrum FK, bu haftaki galibiyetle deplasmanlardaki serisini sürdürdü.

Morais'le deplasmanda çıktığı 4 maçta sadece bir beraberlik alan Bodrum FK diğer üç maçı kazandı.