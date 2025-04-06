İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2025 Pazar / 8 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bodrum FK'dan Alanya'da kritik 3 puan

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor sahasında konu ettiği Bodrum FK'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Alınan bu sonuçla birlikte Akdeniz ekibi, Joao Pereira yönetiminde ligde çıktığı iki maçta puan alamadı.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2025 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Bodrum FK'dan Alanya'da kritik 3 puan
ABONE OL

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Küme düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Maçın son bölüme 0-0'lık eşitlikle girilirken konuk ekip üstünlük golünü buldu.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Bodrum FK, Enis Bardhi'nin asistinde Ali Aytemur'la skoru 1-0'a getirdi. Kalan dakikalarda skoru koruyan Jose Morais'in ekibi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bodrum FK bu sonuçla puanını 33 yaptı. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor sahasında Samsunspor'u, Bodrum FK ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

ALANYASPOR'DAN ÜST ÜSTE 5. YENİLGİ

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybeden Alanyaspor, Bodrum FK maçındaki yenilgiyle bir basamak daha geriledi.

Ligdeki 29 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Alanyaspor 31 puanla 17. sırada yer alıyor.

Takımının başında ikinci maçına çıkna Joao Pereira, Antalyaspor maçının ardından Bodrum FK karşısında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

DEPLASMAN SERİSİ SÜRÜYOR

Alanyaspor karşısında aldığı 3 puanla küme düşme hattının üzerine çıkan Bodrum FK puanını 33 yaptı.

Jose Morais yönetiminde yükselişe geçen, yenilmezlik serisini Fenerbahçe maçında noktalayan Bodrum FK, bu haftaki galibiyetle deplasmanlardaki serisini sürdürdü.

Morais'le deplasmanda çıktığı 4 maçta sadece bir beraberlik alan Bodrum FK diğer üç maçı kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.