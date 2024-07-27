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Spor

Bodrum FK'dan hücum hattına takviye

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK yeni sezon öncesi hücum hattına Seçkin Batuhan Fırıncı'yı takviye etti.

IHA27 Temmuz 2024 Cumartesi 12:21 - Güncelleme:
Bodrum FK'dan hücum hattına takviye
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Bodrum Futbol Kulübü santrfor oyuncusu 19 yaşındaki genç yetenek Seçkin Batuhan Fırıncı'yı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip Tuzlaspor'dan genç santrfor Seçkin Batuhan Fırıncı ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Diyarbekirspor'da kiralık oynayan Seçkin Batuhan Fırıncı 16 maçta 572 dakika süre aldı ve 1 kere fileleri havalandırdı.

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