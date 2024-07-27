Bodrum FK'dan hücum hattına takviye

Bodrum Futbol Kulübü santrfor oyuncusu 19 yaşındaki genç yetenek Seçkin Batuhan Fırıncı'yı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip Tuzlaspor'dan genç santrfor Seçkin Batuhan Fırıncı ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Diyarbekirspor'da kiralık oynayan Seçkin Batuhan Fırıncı 16 maçta 572 dakika süre aldı ve 1 kere fileleri havalandırdı.