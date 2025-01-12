İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2025 Pazar / 13 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodrum FK'den sert tepki: Orta hakemler de yabancı olsun
Spor

Bodrum FK'den sert tepki: Orta hakemler de yabancı olsun

Bodrum FK, Beşiktaş maçındaki hakem kararlarının ardından sert bir açıklamada bulundu.

Haber Merkezi12 Ocak 2025 Pazar 00:16 - Güncelleme:
Bodrum FK'den sert tepki: Orta hakemler de yabancı olsun
ABONE OL

Bodrum FK, Beşiktaş maçındaki hakem kararlarının ardından sert bir açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"HAYALLERİMİZİ ÇALIYORLAR!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile karşılaştığımız ve ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maç sonrası hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yapma zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır.

Maç sonlandıktan sonra yapılan açıklamaların hiçbir şeyi değiştirmediğinin bilincinde olarak konuya 'skor değişsin diye değil, yaklaşım değişsin diye' bakıyoruz.

Son dönemin en formda hakemi olarak gösterilen Mehmet Türkmen'e 10. dakikada futbolcumuz Gökdeniz'e ceza sahası içinde yapılan faulu nasıl görmediğini ve 65. dakikada VAR'a gidip dakikalarca o ekranda ne izlediğini sormak istiyoruz! Futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın maruz kaldığı faulü görmeme ihtimali olduğuna inanmıyoruz.

YETKİLİLERE SORUYORUZ!

Yeni getirilen uygulama ile ligin ikinci yarısında yabancı VAR uygulamasına geçildiği kamuoyunun malumudur. VAR hakeminin orta hakemi inceleme için davet ettiği ancak orta hakemin yine istediği kararı verdiği bir ortamda bu uygulama neyi değiştirecek?

Sadece VAR hakemlerinin değil, ORTA HAKEMLERİN DE YABANCI OLMASINI İSTİYORUZ!

TFF'nin ve ilgili kurulların tüm bu yanlışları görüp, gerekli yaptırımları uygulayacağına inanıyor, sonucunu bekliyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.