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Spor

Bodrum FK'nın 9. hafta rakibi Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bodrum FK sahasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

DHA20 Ekim 2024 Pazar 13:09 - Güncelleme:
Bodrum FK'nın 9. hafta rakibi Çaykur Rizespor
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Süper Lig'de 8 maç sonunda 10 puan toplayan Bodrum Futbol Kulübü, milli aranın ardından 9'uncu hafta müsabakasında yarın evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi Bodrum FK'da kırmızı kart cezalısı Taulant Seferi ile apandisit ameliyatı geçiren Gökdeniz Bayrakdar mücadelede forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 3 bin, maraton tribünü bin 1500, kale arkaları 750 ve misafir tribünü 950 TL olarak belirlendi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımının son 3 maçta 7 puan topladığını belirterek, "Milli maçlar öncesi çok iyi bir çıkış yakaladık. Bu performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Eksiklerimiz olsa da görev vereceğimiz oyuncularımızın en iyi şekilde mücadele edeceklerinden şüphemiz yok" diye konuştu.

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