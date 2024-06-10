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Spor

Bodrum FK'nın gözü Alexandru Cicaldau'da

Gelecek sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK, geçen sezonu Konyaspor'da kiralık tamamlayan Alexandru Cicaldau'yu gündemine aldı

DHA10 Haziran 2024 Pazartesi 12:24 - Güncelleme:
Bodrum FK'nın gözü Alexandru Cicaldau'da
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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde hareketlendi. Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı bildirildi.

Bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK'nın devreye girdiği iddia edildi. Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

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