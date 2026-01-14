İSTANBUL 8°C / 7°C
Bodrum FK'nın yeni başkanı Taner Ankara oldu

TFF 1. Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nde yeni başkanı Taner Ankara oldu.

IHA14 Ocak 2026 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Geçen yıl Haziran ayında Fikret Öztürk'ten görevi devralan Aşkın Demir, 6 ay sürdürdüğü başkanlık görevini geçen 29 Aralık'ta sağlık sorunları nedeniyle bıraktığını açıklamıştı. Bodrum FK'da yaklaşık 2 haftadır süren belirsizlik sona erdi. Yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni başkan Taner Ankara oldu. İş insanı Taner Ankara lojistik işiyle uğraştığı bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübümüzün yeni Başkanı Taner Ankara'ya görevinde başarılar diler, bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

