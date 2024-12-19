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Spor

Bodrum FK'nın yüzü hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda güldü

Süper Lig'de geçen hafta evinde Sivasspor'u 2-0 yenerek 7 maç sonra galip gelen Bodrum Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmenin mutluluğunu yaşadı.

DHA19 Aralık 2024 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
Bodrum FK'nın yüzü hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda güldü
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2'nci Lig temsilcisi Kastamonuspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar maçı 6-1 kazanarak gol şov yaptı. Puşçaş'ın 3, Brazao'nun 2 ve Gökdeniz'in golleriyle kazanan yeşil-beyazlılar Trabzonspor deplasmanı öncesi de moral buldu. Bodrum FK'nın teknik patronu Volkan Demirel ise Kastamonu'da sevgi seliyle karşılaştı. Demirel'i yakından görmek isteyen Kastamonuspor taraftarları, Gazi Stadı'nın çıkışında yoğun bir kalabalık oluşturdu.

Taraftarlar, Volkan Demirel'e olan sevgilerini göstermek için stadyum çıkışında bir araya gelirken, bu durum kısa süreli izdihama yol açtı. Stadın çıkışında toplanan kalabalık, Volkan Demirel'e yoğun sevgi gösterilerinde bulundu, araya çevik kuvvet girmek zorunda kaldı. Gösterilen ilgiden çok memnun kalan Demirel, "Çok güzel bir maç oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Artık Trabzonspor maçına odaklanacağız. Devreye seri galibiyetlerle girmek istiyoruz" dedi.

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