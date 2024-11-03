Bodrum'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Ev sahibi ekip Bodrum'da Musah Muhammed, 64. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile ilk maçında 1 puan aldı. Alanyaspor ise ligde 3 maç aradan sonra puan kazandı.

Bu sonucun ardından Bodrum FK 11, Alanyaspor 10 puana yükseldi.

Bodrum FK, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.