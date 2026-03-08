İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodrum'da nefes kesen maç: Kazanan Erokspor
Spor

Bodrum'da nefes kesen maç: Kazanan Erokspor

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 4-3 mağlup etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede konuk ekip üç puanı hanesine yazdırdı.

AA8 Mart 2026 Pazar 23:02 - Güncelleme:
Bodrum'da nefes kesen maç: Kazanan Erokspor
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-3 yendi.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Egemen Savran, Çağrı Yıldırım

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Berşan Yavuzay, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 46 Omar Imeri), Yusuf Sertkaya (Dk. 72 Haqi), Ahmet Aslan (Dk. 82 Mustafa Erdilman), Hotic, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Ege Bilsel), Seferi

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş, Nzaba, Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Jack (Dk. 59 Kanga), Amilton (Dk. 81 Berat Luş), Kayode (Dk. 81 Catakovic), Faye, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 70 Recep Niyaz)

Goller: Dk. 10 (Penaltıdan), 45+3 ve 65 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 90+4 Catakovic (Esenler Erokspor), Dk. 15 Ali Habeşoğlu, Dk. 29 Hotic, Dk. 90+8 Seferi (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 53 Hotic (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 9 Cenk Şen, Dk. 35 Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 38 Amilton, Dk. 83 Hayrullah Bilazer (Esenler Erokspor)

  • Esenler Erokspor
  • Sipay Bodrum FK
  • 29. Hafta

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.