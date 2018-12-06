Bodrumspor: 4 Ankaragücü: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Ankaragücü'nü 4-2 mağlup ederek günün sürprizini yaptı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresi tam anlamıyla gol düellosuna sahne oldu.

2-1 yenilgiden 4-2 galibiyete

Ankaragücü 54'te Mahmut'la öne geçerken, bu gole 3 dakika sonra Orhan Aktaş cevap verdi: 1-1. 64'te konuk ekip Alihan Kubalas'ın kafa golüyle tekrar üstünlüğü yakaladı: 1-2.

Ancak bu dakikadan sonra oyunun tek hakimi olan ev sahibi ekip, 69'da Harun, 82'de Emre Şahin ve 86'da Celal Dumanlı'nın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti.