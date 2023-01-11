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Spor

Bodrumspor, Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Antalyaspor'da forma giyen Gökdeniz Bayrakdar'ı kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 20:51 - Güncelleme:
Bodrumspor, Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı
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Bodrumspor, 21 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Gökdeniz Bayrakdar. Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Bayrakdar satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Gökdeniz Bayrakdar'a formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon Antalyaspor formasıyla şu ana kadar 15 resmi maça çıktı ve bunların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 584 dakika süre alan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2 golle skora etki etti.

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