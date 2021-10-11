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Spor

Bodrumspor Sivas Belediyespor maçına liderlik hesaplarıyla çıkacak

Bodrumspor, Kahramanmaraşspor'u 4-0 yenerek moral buldu. Bodrumspor'da şimdiki hedef hafta sonu konuk olacağı Sivas Belediyespor'u yenerek TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliği ele geçirmek.

DHA11 Ekim 2021 Pazartesi 11:16 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:16
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta 4 galibiyetle ilk kez liderliğe yükseldikten sonra hafta içinde Serik Belediyespor'a 2-1 yenilip kendini bir anda Play-Off hattının bile dışında bulan Bodrumspor, Kahramanmaraşspor önünde yara sardı. Puansız son sıradaki rakibini evinde 4-0'la geçen yeşil-beyazlı ekip kaybını telafi etti.

Sezonun ilk 7 haftasında topladığı 15 puanla zirvedeki Sivas Belediyespor'u 2 puan geriden takip eden Muğla temsilcisi, pazar günü rakibine konuk olacağı deplasman maçına yeniden liderliği ele geçirme hesaplarıyla çıkacak.

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