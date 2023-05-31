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Spor

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Turu geçmeyi hak ediyoruz

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor'a 1-0 kaybettikleri Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk karşılaşmasının ardından konuştu.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 23:37 - Güncelleme:
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Turu geçmeyi hak ediyoruz
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Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor'a 1-0 kaybeden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından turu geçmek istediklerini söyledi.

Önemli ve anlam yüklü bir maç oynadıklarını anlatan İsmet Taşdemir, "Maça çok dengeli başladık. Bence talihsiz bir gol yedik. İkinci yarıda iyi pozisyonlar bulduk. Bunu bu sezon çok fazla söyledim ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün bir kere daha gurur duydum. Eşleşmenin ilk yarısı bitti. İkinci yarı kendi evimizde olacak ve ona hazırlanacağız. Hak ettiğimize inandığımız turu geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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