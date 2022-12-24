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Spor

Bodrumspor'da 3 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Bodrumspor Dejan Drazic, Harun Alpsoy ve Bahadır Erol ile yollarını ayırdığını açıkladı.

DHA24 Aralık 2022 Cumartesi 15:13 - Güncelleme:
Bodrumspor'da 3 futbolcunun sözleşmesi feshedildi
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Spor Toto 1. Lig'de pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Bodrumspor'da flaş gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılarda kritik karşılaşma öncesi 3 futbolcuyla yollar ayrıldı. Bodrumspor sol kanat Dejan Drazic, merkez orta saha Harun Alpsoy ve Bahadır Erol ile vedalaştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Dejan Drazic ve Harun Alpsoy ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Dejan Drazic ve Harun Alpsoy'a bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan İskenderunspor da Bodrumsporlu sol bek Bahadır Erol ile anlaşmaya vardığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sezon ortasında forvet Adis Jahovic ile yolların ayrılacağını ifade etmişti.

  • Bodrumspor
  • Dejan Drazic
  • Harun Alpsoy
  • Bahadır Erol
  • İskenderunspor
  • Adis Jahovic

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