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Spor

Bodrumspor'da Kenan Özer farkı

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 yenerek zirve yarışında iyice iddialı konuma gelen Bodrumspor'un deneyimli oyuncusu Kenan Özer fark yarattı.

DHA18 Ekim 2022 Salı 11:26 - Güncelleme:
Bodrumspor'da Kenan Özer farkı
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Sezon başında, Süper Lig'de küme düşen Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 35 yaşındaki hücum oyuncusu attığı gollerle takımına hayat verdi. Tecrübesiyle Bodrumspor'un en önemli kozlarından biri olan Kenan, 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.

Geride kalan 9 maçın 8'inde görev yapan Kenan Özer, Manisa FK, Sakaryaspor (2) ve Erzurumspor FK maçlarını boş geçmedi. Kenan, Adanaspor ve Erzurumspor karşılaşmalarında gol pası da verdi. Gençlere taş çıkaran Kenan'ın performansı zirve yolunda tüm Bodrumspor camiasına umut aşıladı. Beşiktaş'ta ilk olarak profesyonel maçına çıkan Kenan, Karşıyaka, İstanbulspor, Kayseri Erciyes, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Boluspor, Akhisarspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Ankaragücü, Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor formalarını giydi.

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