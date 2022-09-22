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Spor

Bodrumspor'un yabancı futbolcuları ilk 11'e giremiyor

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'de ilk 6 hafta sonunda 11 puan toplayıp milli araya 2. basamakta giren Bodrumspor yabancı futbolcularına fazla ihtiyaç duymadı.

DHA22 Eylül 2022 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
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Sezon başında Adis Jahovic, Diogo Sousa, Musah Mohammed ve Dejan Drazic'i kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılar, yerli oyuncularıyla fark yarattı. Bodrumspor'un Portekizli kalecisi Sousa sadece son Manisa FK maçında 11'de sahaya çıkıp 90 dakika oynadı. Göztepe'den gelen Adis Jahovic de bu sezon yalnızca 1 maçta ilk 11'de oynayıp 90 dakika sahada kaldı. Kuzey Makedonyalı tecrübeli golcü, 6 müsabakanın 5'inde oyuna sonradan dahil olup 1 kez fileleri sarstı. Jahovic, toplamda 231 dakika yeşil-beyazlı formayı giydi. Defansta görev yapan Ganalı Mohammed de 5 maçın sadece 1'inde ilk 11'e adını yazdırabildi. Genç oyuncu 4 maçta oyuna sonradan girdi. Sırp orta saha Drazic 2 müsabakada toplam 37 dakika forma giyerken, geçen sezon da kadroda yer alıp Türk statüsünde oynayan Kuzey Makedonyalı Imeri de yine 2 maçta toplam 15 dakika top koşturdu.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, geçen sezon 2'nci Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadroyu büyük ölçüde korudu ve bu sezon da 1'inci Lig'de iskelet kadroyu bozmadan sahaya çıktı.

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