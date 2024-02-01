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Spor

Boey'in yerine Cedric Soares! Pazarlıklar devam ediyor

Galatasaray takımdan ayrılan Sacha Boey'nin yerini doldurmak için dümeni İngiltere'ye kırdı. Sarı kırmızılı ekip, İngiliz devi Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki oyuncu Cedric Soares için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

1 Şubat 2024 Perşembe 08:59 - Güncelleme:
Boey'in yerine Cedric Soares! Pazarlıklar devam ediyor
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Yıldız sağ beki Sacha Boey'i Bayern Münih'e 30 milyon euroluk rekor bonservis bedeli ile satan Galatasaray, Fransız oyuncunun boşluğunu doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar, sağ bek bölgesi için birçok oyuncuyu listesine almıştı. Roma'dan Zeki Çelik, Rennes'ten Lorenz Assignon ve Nottingham Forest'tan Serge Aurier için temaslar kurulmuştu. Cim-Bom, son olarak Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Arsenal'ın Portekizli oyuncusu Soares'i gündemine aldı. 32 yaşındaki oyuncu, transfere sıcak bakıyor.

ARSENAL'IN KARARI BEKLENİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, bu transferde Beşiktaş'ın önüne geçmiş durumda. Siyah beyazlılar, oyuncu için bonservis ödemeye yanaşmıyor. Sarı kırmızılılar ise Arsenal ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Thehardtackle adlı sitede bulunan haberde konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Arsenal, oyuncusunu satmaya istekli. Galatasaray, 32 yaşındaki çok yönlü savunma oyuncusuna ilgi duyuyor ve sağ bek transferini tamamlamak için yoğun şekilde çalışıyor. Arsenal ise kendilerini tatmin edecek bir bonservis bedeli bekliyor."

SÖZLEŞMESİ TEMMUZDA BİTİYOR

Oyuncunun kiralık olarak alınma ihtimali yok. Soares'in sezon sonunda İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi bitiyor. Ada devi de kontratını uzatmayı düşünmediği oyuncusundan bonservis bedeli kazanmak için görüşmelerini sürdürüyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Cedric, Sarı-Kırmızılılar'ın önereceği 2.5 yıllık sözleşmeyi kabul etmeye hazır. Sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebilen tecrübeli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlatabilir. Soares, bu sezon yalnızca 3 maçta toplam 134 dakika süre buldu.

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