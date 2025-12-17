Boğaziçi Üniversitesi'nde sporun enleri açıklandı

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nin töreni yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulunun düzenlediği organizasyonda, öğrenciler tarafından farklı kategorilerde seçilen "yılın enleri" açıklandı.

Üniversitenin içindeki Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Takımı "Yılın takımı" seçildi. Ayrıca sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen "Yılın futbolcusu", teknik direktör Okan Buruk "Yılın antrenörü" ve başkan Dursun Özbek "Yılın spor yöneticisi" ödülünü aldı. Söz konusu ödüller, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a takdim edildi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, "Yılın bireysel sporcusu" ödülüne hak kazanırken, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar da "Yılın voleybolcusu" ödülüne sahip oldu.

Öte yandan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt "Yılın lejyoneri", Anadolu Efes'in ABD'li sporcusu Shane Larkin de "Yılın basketbolcusu" seçildi.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli file bekçisi Berke Özer ise "Yılın çıkış yapan sporcusu" ödülüne layık görüldü.

- ÖDÜLLER

Törende kategorilere göre verilen ödüller şöyle:

Yılın takımı: Galatasaray Futbol Takımı

Yılın futbolcusu: Victor Osimhen (Galatasaray)

Yılın bireysel sporcusu: Zeynep Sönmez (Milli tenisçi)

Yılın antrenörü: Okan Buruk (Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü)

Yılın spor yöneticisi: Dursun Özbek (Galatasaray Kulübü Başkanı)

Yılın basketbolcusu: Shane Larkin (Anadolu Efes)

Yılın voleybolcusu: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Medicana)

Yılın lejyoneri: Ebrar Karakurt (Eczacıbaşı Dynavit)

Yılın çıkış yapan sporcusu: Berke Özer (Lille)

Yılın genç sporcusu: Kuzey Tunçelli (Milli yüzücü)

Yılın Boğaziçi Takımı: Boğaziçi Futbol Takımı

Yılın spor yorumcusu: Uğur Karakullukçu

Özel başarı ödülü: Bengisu Avcı (Ultra maraton yüzücüsü), A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yaşam boyu başarı ödülü: Tuncay Özilhan (Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı)

Boğaziçi Spor Elçisi: Necati Güler (Spor Kurulu 1978 Genel Sekreteri)

Sporcu Kardeşliği ödülü (Sportsmanship Brotherhood): Yiğit Doğukan Bozkurt (Milli para kürekçi), Selin Hürmeriç (Milli yüzücü), Seçkin Renklibay (Spor yöneticisi), Alp Hasan Aksoy (Genç pilot), Cevdet Ege Mutlu (Milli kürekçi), Elif Nur Turhan (Boksör), Nafia Kuş Aydın (Milli tekvandocu)

- Eda Erdem: "Mücadelem, bir kişi için ışık olduysa ne mutlu bana"

Eda Erdem Dündar, ödülü alırken yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesinde ödül aldığı için çok mutlu olduğunu aktararak, "2021'de bu ödülü kazanmıştım ama buraya gelememiştim. Sonrasında da bu ödülü 4 yıl kazanamamıştım. 4 sene boyunca çabaladım ve sonunda ödülümü yine aldım. Mücadelem, bir kişi için ışık olduysa ne mutlu bana. Bu ödülü bana layık gören vicdanı, fikri ve irfanı hür Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Berke Özer ise ödülden dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "Böyle güzel bir okulda olduğum için çok mutluyum. Sizlerin bu ülke için yaptığı şeyler, bizim yaptığımız şeylerden daha fazla. Bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim." dedi.

Sporcu Kardeşliği ödülünü kazanan (Sportsmanship Brotherhood) milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt ise 20 yaşında olmasına rağmen 13 yıldır spor yaptığını dile getirerek, "Bana bu ödülü layık gören Boğaziçi Üniversitesi Spor Kuruluna teşekkür ediyorum. Bu ödül için çok çalıştım. Genç bir sporcu olarak ülkemi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Genç ve engelli bireyleri sporla tanıştırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

