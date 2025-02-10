Bogdanovic, Clippers formasıyla ilk maçına çıkmaya hazır

Clippers'ın Utah Jazz'ı 130-110 mağlup ettiği maçın ardından basına konuşan Bogdanovic, "İyiyim. Takas süreci öncesinde bazı kişisel sorunlar yaşadım ama artık hazırım. Formumu korudum ve sahada olmayı dört gözle bekliyorum," dedi.

Clippers, Bogdanovic'i Atlanta Hawks'tan Terance Mann ve Bones Hyland karşılığında üç ikinci tur draft hakkı ile birlikte kadrosuna kattı.

Bu sezon Hawks formasıyla 24 maçta 10 sayı, 2.8 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakalayan Bogdanovic, 25 Ocak'tan bu yana kişisel sebeplerle forma giyememişti.

Clippers yöneticisi Lawrence Frank, takımın şutör eksikliğini gidermek için bu takası yaptıklarını belirterek, "Bogdanovic yalnızca bir şutör değil, aynı zamanda oyun kurucu özellikleri de olan bir oyuncu," dedi.

Kariyerinde Sacramento ve Atlanta formaları giyen 32 yaşındaki Sırp oyuncu, NBA'de 14.4 sayı, 3.4 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Ayrıca Sırbistan Milli Takımı ile 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.

Clippers, Batı Konferansı'nda 29-23 derecesiyle yedinci sırada yer alıyor ve playoff yarışında iddialı konumda bulunuyor.