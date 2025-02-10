İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2025 Pazartesi / 12 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0121
  • EURO
    37,2332
  • ALTIN
    3362.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bogdanovic, Clippers formasıyla ilk maçına çıkmaya hazır
Spor

Bogdanovic, Clippers formasıyla ilk maçına çıkmaya hazır

LA Clippers'ın yeni oyuncusu Bogdan Bogdanovic, takımıyla Çarşamba günü Memphis Grizzlies'e karşı sahaya çıkmayı planlıyor.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 12:36 - Güncelleme:
Bogdanovic, Clippers formasıyla ilk maçına çıkmaya hazır
ABONE OL

Clippers'ın Utah Jazz'ı 130-110 mağlup ettiği maçın ardından basına konuşan Bogdanovic, "İyiyim. Takas süreci öncesinde bazı kişisel sorunlar yaşadım ama artık hazırım. Formumu korudum ve sahada olmayı dört gözle bekliyorum," dedi.

Clippers, Bogdanovic'i Atlanta Hawks'tan Terance Mann ve Bones Hyland karşılığında üç ikinci tur draft hakkı ile birlikte kadrosuna kattı.

Bu sezon Hawks formasıyla 24 maçta 10 sayı, 2.8 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakalayan Bogdanovic, 25 Ocak'tan bu yana kişisel sebeplerle forma giyememişti.

Clippers yöneticisi Lawrence Frank, takımın şutör eksikliğini gidermek için bu takası yaptıklarını belirterek, "Bogdanovic yalnızca bir şutör değil, aynı zamanda oyun kurucu özellikleri de olan bir oyuncu," dedi.

Kariyerinde Sacramento ve Atlanta formaları giyen 32 yaşındaki Sırp oyuncu, NBA'de 14.4 sayı, 3.4 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Ayrıca Sırbistan Milli Takımı ile 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.

Clippers, Batı Konferansı'nda 29-23 derecesiyle yedinci sırada yer alıyor ve playoff yarışında iddialı konumda bulunuyor.

  • LA Clippers
  • Bogdan Bogdanovic
  • Memphis Grizzlies

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.