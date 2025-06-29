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Spor

Bojan Bogdanovic kariyerini sonlandırdı

Son olarak NBA takımlarından New York Kbicks forması giyen Bojan Bogdanovic basketbolu bırakma kararı aldığını açıkladı. Hırvat yıldız bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymişti.

Haber Merkezi29 Haziran 2025 Pazar 18:19 - Güncelleme:
Bojan Bogdanovic kariyerini sonlandırdı
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Hırvatistan basketbol tarihinin yetiştirdiği özel isimlerden bir tanesi olan Bojan Bogdanovic, 36 yaşında aldığı karar ile basketboldan emekli oldu.

Bogdanovic, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Antrenörlere, takım arkadaşlarıma, doktorlara, taraftarlara, tüm kulüplere ve yolculuğumda herhangi bir şekilde yer alan herkese teşekkür ederim. Aileme özel teşekkürler. Bir bölümü kapatıyorum, ancak oyuna olan sevgim devam ediyor. Sonuna ulaşmadım. Başlangıcın diğer tarafına ulaştım..."

Hırvat oyuncu, 2011-2014 yılları arasında Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe forması giymişti.

  • Basketbol
  • Bojan Bogdanovic

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