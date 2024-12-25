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Spor

Boks Federasyonu başkanlığına Suat Hekimoğlu seçildi

Türkiye Boks Federasyonu 6'ıncı olağan ve 8'inci mali genel kurulunda, 299 delegeden 294'ünün katılım gösterdiği ve 7 oyun geçersiz olduğu seçimde Suat Hekimoğlu 119 oy alarak Türkiye Boks Federasyonu Başkanı oldu.

DHA25 Aralık 2024 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
Boks Federasyonu başkanlığına Suat Hekimoğlu seçildi
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Türkiye Boks Federasyonu 6'ıncı olağan ve 8'inci mali genel kurulunda üç aday olarak Eyüp Gözgeç, Selçuk Aydın ve Suat Hekimoğlu başkanlık için yarıştı.

299 delegeden 294'ünün katılım gösterdiği ve 7 oyun geçersiz olduğu seçimde Suat Hekimoğlu 119 oy alarak Türkiye Boks Federasyonu Başkanı oldu.

2021-2024 yılları Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda Eyüp Gözgeç 92, Selçuk Aydın ise 76 oyda kaldı.

Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına seçilen Suat Hekimoğlu'nun yönetiminde; Talat Mehmet Tanfer, Özgür Güzey, Mehmet Turhal, Yiğit Göğüş, Abdulvahap Aslan Küçükemre, Muharrem Lazoğlu, Mert Yiğit, İbrahim Anlı, Ercüment Arslan ve Gökhan Kazaz yer aldı. (DHA)

  • Türkiye Boks Federasyonu
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