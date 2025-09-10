İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Bolivya, 2026 Dünya Kupası play-off'larında

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'yı 1-0 yenen Bolivya, Dünya Kupası play-off'larına kaldı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
Bolivya, 2026 Dünya Kupası play-off'larında
Bolivya'nın El Alto şehrindeki Estadio Municipal El Alto'da oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45+4'de Miguel Terceros'un penaltıdan attığı golle maçtan galip ayrıldı.

Güney Amerika Elemeleri'nde grubunu 20 puanla 7. sırada tamamlayan Bolivya, Dünya Kupası için play-off oynayacak.

Günün diğer maçında, Arjantin deplasmanda Ekvador'a Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Enner Valencia'nin 45+13'de penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup oldu.

Maçın 31. dakikasında Arjantin'in defansı Nicolas Otamendi ile Ekvador'un orta sahası Moises Caicedo, 50. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Alınan sonuçlarla lider Arjantin'in yanı sıra Ekvador, Kolombiya, Uruguay, Brezilya ve Paraguay Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.

Güney Amerika Elemeleri'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Peru-Paraguay: 0-1

Venezuela-Kolombiya: 3-6

Şili-Uruguay: 0-0

