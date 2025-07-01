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Spor

Bologna cephesinden Immobile açıklaması: Zor bir transfer

Bologna'ya transferi gündemde olan Immobile ile ilgili Bologna Sportif Direktörü Marco Di Vaio açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi1 Temmuz 2025 Salı 21:37 - Güncelleme:
Bologna cephesinden Immobile açıklaması: Zor bir transfer
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Bologna'ya transferi gündemde olan Immobile ile ilgili Bologna Sportif Direktörü Marco Di Vaio açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR TRANSFER"

Marco Di Vaio, transferin zor olduğunu dile getirirken:"Immobile, İtalya'ya dönme isteğini dile getirdi; ama bu zor bir transfer çünkü yüksek bir maaşı var. Kolay bir transfer süreci değil, önümüzdeki günlerde bir ihtimal olup olmadığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"SEZON PERFORMANSI"

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 41 maça çıkan Immobile 19 gol atıp 4 de asist kaydetmişti. Yıldız futbolcunun gelecek sezonla ilgili çizeceği yol merak konusu.

  • Immobile transfer
  • Bologna Sportif Direktörü
  • Marco Di Vaio

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