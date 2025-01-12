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Spor

Bologna ile Roma puanları paylaştı

İtalya Serie A 20. hafta maçında Bologna, sahasında Roma ile karşılaştı. Renato Dall'Ara'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Haber Merkezi12 Ocak 2025 Pazar 23:37 - Güncelleme:
Bologna ile Roma puanları paylaştı
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İtalya Serie A 20. hafta maçında Bologna, sahasında Roma ile karşılaştı. Renato Dall'Ara'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Roma, karşılaşmanın 58. dakikasında Saelemaekers ile 1-0 öne geçti. Bologna bu gole 61. dakikada Dallinga ile yanıt verdi. Ev sahibi ekip 65. dakikada penaltıdan Ferguson'un attığı golle 2-1 öne geçti. Roma 90. dakikada bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol çıkmadı takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bologna ligde oynadığı son 2 maçı kazanamadı. Roma ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Bu galibiyetle Bologna puanını 29'a çıkarırken, Roma 24 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Bologna, Monza'yı ağırlayacak. Roma ise Genoa ile sahasında karşılaşacak.

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