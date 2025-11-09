İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bologna, Napoli'yi zirveden indirdi

Bologna, Serie A'nın 11. haftasında konuk ettiği Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Bu yenilginin ardından Napoli lider girdiği haftada zirveden indi.

Haber Merkezi9 Kasım 2025 Pazar 19:20 - Güncelleme:
Bologna, Napoli'yi zirveden indirdi
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Bologna ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna, 2-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Thijs Dalinga ve 66. dakikada Jhon Lucumi kaydetti.

Galibiyet hasreti iki maça çıkan Napoli, 22 paunda kaldı ve lider girdiği haftada zirveden indi. Ligdeki yenilmezlik serisi 8 maça çıkan Bologna ise puanını 21'e çıkardı.

Napoli, milli aradan sonra Atalanta'yı konuk edecek. Bologna ise Udinese deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.