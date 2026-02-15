Bologna, Torino deplasmanında kazandı

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Bologna, deplasmanda Torino'yu 2-1 yendi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Bologna'ya galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Nikola Vlašić (kendi kalesine) ve 70. dakikada Santiago Castro attı. Torino'nun tek golünü ise 62. dakikada Nikola Vlašić kaydetti.

Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan, 54. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Bologna puanını 33'e yükseltti, Torino ise 27 puanda kaldı.

Gelecek hafta Torino, deplasmanda Genoa ile karşılaşacak; Bologna ise evinde Udinese'yi ağırlayacak.