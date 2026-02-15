İSTANBUL 23°C / 13°C
Spor

Bologna, Torino deplasmanında kazandı

Bologna, Torino deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Emirhan İlkhan karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

HABER MERKEZİ15 Şubat 2026 Pazar 22:53 - Güncelleme:
Bologna, Torino deplasmanında kazandı
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Bologna, deplasmanda Torino'yu 2-1 yendi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Bologna'ya galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Nikola Vlašić (kendi kalesine) ve 70. dakikada Santiago Castro attı. Torino'nun tek golünü ise 62. dakikada Nikola Vlašić kaydetti.

Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan, 54. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Bologna puanını 33'e yükseltti, Torino ise 27 puanda kaldı.

Gelecek hafta Torino, deplasmanda Genoa ile karşılaşacak; Bologna ise evinde Udinese'yi ağırlayacak.

  • Bologna Torino
  • Emirhan İlkhan
  • deplasman galibiyet

