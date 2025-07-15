İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2025 Salı / 20 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2264
  • EURO
    47,0352
  • ALTIN
    4349.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bologna transferinin ardından Ciro Immobile'den olay açıklama! ''Türkiye'de bu hissi kaybediyordum''
Spor

Bologna transferinin ardından Ciro Immobile'den olay açıklama! ''Türkiye'de bu hissi kaybediyordum''

Beşiktaş'tan ayrılan ve İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş günleri hakkında konuşan İtalyan golcü 'İtalya Ligi'nin verdiği enerjiye, maça hazırlanırken ve şehirde dolaşırken hissettiğim baskıya hala ihtiyacım vardı. Türkiye'de bu hissi kaybediyordum.' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 10:25 - Güncelleme:
Bologna transferinin ardından Ciro Immobile'den olay açıklama! ''Türkiye'de bu hissi kaybediyordum''
ABONE OL

Geçtiğimiz sezonda İtalya ekibi Lazio'dan Beşiktaş'a gelen Ciro Immobile, Beşiktaş'ta sözleşmesini feshederek Bologna ile anlaşmıştı.

Bologna tarafından ise yeni transferleri Ciro Immobile için basın toplantısı düzenlendi.

Kendisine düzenlenen basın toplantısında Türkiye'de geçirdiği sürede zor zamanlar yaşadığını belirten Immobile'nin sözleri şu şekilde:

"İtalya Ligi'nin verdiği enerjiye, maça hazırlanırken ve şehirde dolaşırken hissettiğim baskıya hala ihtiyacım vardı. Türkiye'de bu hissi kaybediyordum ve kariyerimi zirvede bitirmek istiyordum. Bologna'ya gelme fırsatı karşıma çıktığında, çoktan ikna olmuştum. Buradaki coşku tam da aradığım şeydi."

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.