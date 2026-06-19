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Spor

Bologna'da başantrenörlüğe Alex Mumbru getirildi

EuroLeague ekiplerinden Virtus Bologna, başantrenörlük görevine Alex Mumbru'nun getirildiğini açıkladı.

AA19 Haziran 2026 Cuma 17:52 - Güncelleme:
Bologna'da başantrenörlüğe Alex Mumbru getirildi
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Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) ekiplerinden Virtus Bologna'da başantrenörlüğe Alex Mumbru getirildi.

İtalya kulübünden yapılan açıklamada, Almanya Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstelenen 47 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mumbru, başantrenörlüğe 2018'de profesyonel kariyerini noktaladığı Bilbao Basket'te başladı. Dört sene Bask temsilcisinde görev yapan 47 yaşındaki başantrenör, 2022-2024 yıllarında Valencia Basket'i çalıştırdı.

Alex Mumbru, 2024'ten bu yana başantrenörlüğünü yaptığı Almanya Milli Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) altın madalya kazandı.

  • Mumbru
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