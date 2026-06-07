Bologna'dan Domenico Tedesco açıklaması

Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası İtalya'nın yolunu tutan Domenico Tedesco, Bologna'nın başına geçti. Bu hamle Avrupa futbolunda ses getirirken, Bologna cephesinden de konuya ilişkin açıklama geldi.

Bologna Teknik Heyet Sorumlusu Giovanni Sartori, İtalyan basınına şu ifadeleri kullandı;

"İki yıl önce Italiano geldiğinde aklımızdaydı. Birkaç kez görüşmüştük, iletişim halinde kaldık, oyuncular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Italiano'nun yerine birini bulma zamanı geldiğinde, zamanında vereceği cevapları bildiğimiz için onu düşündük. Tekrar konuştuk ve projeyi bizimle paylaştı."

"Onu seviyoruz çünkü modern, proaktif ve köktenci değil. Beş kişilik savunmadan dört kişilik savunmaya kadar çeşitli dizilişler kullandı ve maçlar sırasında da ayarlamalar yaptı. Belçika'yı Avrupa Şampiyonası'nda çalıştırmış, kariyerinde iki kupa kazanmış uluslararası bir teknik direktör. Ve beş dil konuşuyor."