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Spor

Bologna'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Serie A'nın 34. haftasında Sassuolo ile Bologna karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten maçta takımlar sahadan 1 puan ile ayrıldı.

9 Mayıs 2023 Salı 00:17 - Güncelleme:
Bologna'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı
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İtalya Serie A'nın 34. haftasında Alessio Dionisi'nin ekibi Sassuolo ile Thiago Motta'nın yönetimindeki Bologna karşı karşıya geldi.

Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlik ile sona ererken karşılaşmanın ilk golünü ev sahibi Sassuolo adına 15. dakikada Domenico Berardi kaydetti. Bologna'nın golü ise 42. dakikada Nicolas Dominguez'den geldi. Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo 44, Bologna ise 46 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Sassuolo deplasmanda Inter ile karşılaşırken, Bologna evinde Roma'yı ağırlayacak.

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