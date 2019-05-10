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Bologna’yı reddetti

Beşiktaş’ın Torino’dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Sırp 10 numara, “Burada kendimi çok iyi hissediyorum ve kalmak istiyorum. Eğer yönetim bonservisimi alırsa mutlu olurum” diyerek Bologna’ya kapıları kapattı.

  • Star Spor
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EŞİKTAŞ’IN sezon başında Torino’dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic, geleceği hakkında kararını verdi. 27 yaşındaki Sırp 10 numara, İtalyan basınında Bologna’ya gideceği yolunda çıkan haberlere aldırış etmezken, yeni sezonda da Siyah-Beyazlı formayı giymeye devam etmek istediğini açıkladı. Ljajic, “Burada kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. Bologna’ya gitmek gibi bir düşüncem bulunmuyor” dedi.

OPSİYON BEDELİ 6.5 MİLYON EURO

Sözleşmesinde 6.5 milyon euroya satın alma opsiyonu bulunan Sırp yıldız, “Ben Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyiyorum. Önümüzdeki sezon da devam etmek istiyorum. Ancak bunun için yönetimin satın alma opsiyonunu kullanıp, bonservisimi alması gerekiyor. Eğer Beşiktaş kulübü bu yönde bir adım atarsa ben de çok mutlu olurum. Üstelik hem Beşiktaş’ta hem de Türkiye’de olmaktan çok memnunum” diye konuştu.

MİHAJLOVİC, LJAJİC İÇİN ISRARCI

Corriere dello Sport gazetesi, Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic’in yönetime verdiği raporda Adem Ljajic’in transferini şart koştuğunu, Torino’nun da Beşiktaş’ın opsiyonu kullanmaması durumunda Bologna ile masaya oturacağını iddia etti. İtalyan basını, Sırp 10 numara için Bologna’nın dışında bazı Seri A ekiplerinin de devrede olduğunu yazıyor.

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