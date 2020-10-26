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Spor

Boluspor - Menemenspor maçı tat vermedi

TFF 1. Lig 7. haftasında Boluspor, Menemenspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 21:16 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 21:16
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TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesinde Boluspor ile Menemenspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

Boluspor, TFF 1. Lig'de galibiyeti olan 2 takımdan birisi olarak yoluna devam ediyor.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi Boluspor, puanını 3'e yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Menemenspor ise 6 puana çıktı ve 13. sırada yer aldı.

Boluspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Menemenspor ise aynı haftada Ankaraspor ile sahasında mücadele edecek.

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