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Spor

Boluspor, iki transferi bitirdi!

Boluspor, Daniel Avramovski ve Vusal Isgandarlı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 21:25 - Güncelleme:
Boluspor, iki transferi bitirdi!
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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncuları Daniel Avramovski ve Vusal Isgandarlı ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ikinci devreye daha güçlü başlamak için transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlı ekibin, 28 yaşındaki Daniel Avramovski ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi. Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde doğan Avramovski'nin Rabotnicki Skopje, Makedonija Gjorce Petrov, FK Kızılyıldız, OFK Belgrad, NK Olimpija Ljubljana, Vojvodina, Vardar Skopje, Kayserispor ve FK Sarajevo takımlarında forma giydiği belirtilerek, oyuncunun 218 karşılaşmada 21 kez gol sevinci yaşadığı kaydedildi.

Orta saha oyuncusu 28 yaşındaki Vusal Isgandarlı ile de 1,5 yıllık anlaşma yapıldığı aktarılan açıklamada, Azerbaycan'ın Fuzuli şehrinde doğan ve futbola Ravan Baku altyapısında başlayan Isgandarlı'nın Simurq, Zira FK, Keshla, Ankara Keçiörengücü, Sumqayıt ve KF Egnatia takımlarında forma giydiği bildirildi.

Açıklamada, profesyonel kariyerinde 211 karşılaşmada görev yapan Isgandarlı'nın 31 kez gol sevinci yaşadığı ve 3 kez de Azerbaycan Milli Takım forması giydiği ifade edildi.

  • Boluspor
  • Daniel Avramovski
  • Vusal Isgandarlı

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