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Spor

Boluspor 4 maç aradan sonra kazandı

Beypiliç Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde evinde Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

9 Ocak 2022 Pazar 18:40 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 18:40
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Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında, Beypiliç Boluspor, Balıkesirspor'u ağırladı.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Tugay Kacar (Dk. 90+4 Diyar Kaba), Bregu (Dk. 90+3 Diarrassouba), Arda Hilmi Şengül, Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram (Dk. 70 Erkam Reşman), Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 90+3 Erdem Can Polat), Berk Yıldız (Dk. 90+4 Atamer Bilgin)

BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Kethevoama), Kore, Otoo (Dk. 68 Oğuzhan Aynaoğlu), Nwankwo, Bilalli (Dk. 68 Muhammed Ali Doğan), Birol Parlak, İbrahim Halil Çolak, Cumali Bişi (Dk. 84 Hüseyin Karabey)

GOL: Dk. 45 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)

SARI KART: Dk. 24 Cumali Bişi, Dk. 45+5 Kore, Dk. 83 Nwankwo (Balıkesirspor), Dk. 45+4 Tugay Kacar, Dk. 45+5 Roshi, Dk. 59 Abdurrahman Canlı, Dk. 86 Ali Keten (Beypiliç Boluspor)

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