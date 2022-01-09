Boluspor 4 maç aradan sonra kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında, Beypiliç Boluspor, Balıkesirspor'u ağırladı.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Tugay Kacar (Dk. 90+4 Diyar Kaba), Bregu (Dk. 90+3 Diarrassouba), Arda Hilmi Şengül, Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram (Dk. 70 Erkam Reşman), Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 90+3 Erdem Can Polat), Berk Yıldız (Dk. 90+4 Atamer Bilgin)
BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Kethevoama), Kore, Otoo (Dk. 68 Oğuzhan Aynaoğlu), Nwankwo, Bilalli (Dk. 68 Muhammed Ali Doğan), Birol Parlak, İbrahim Halil Çolak, Cumali Bişi (Dk. 84 Hüseyin Karabey)
GOL: Dk. 45 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)
SARI KART: Dk. 24 Cumali Bişi, Dk. 45+5 Kore, Dk. 83 Nwankwo (Balıkesirspor), Dk. 45+4 Tugay Kacar, Dk. 45+5 Roshi, Dk. 59 Abdurrahman Canlı, Dk. 86 Ali Keten (Beypiliç Boluspor)