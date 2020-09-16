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Spor

Boluspor, Araz Abdullayev'i transfer etti

Boluspor, bir dönem Everton altyapısında da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Araz Abdullayev'i renklerine bağladı.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 11:08 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:08
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TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 28 yaşındaki Azerbaycanlı kanat oyuncusu Araz Abdullayev ile 1+1 yıllığına anlaşma imzaladı.

Futbola Neftçi takımın altyapısında başlayan ve daha sonra Everton takımın altyapısına transfer olan futbolcu, Panionios, Kebele, Anorthosis, Karabağ takımlarında forma giydi.

Öte yandan deplasmanda Adana Demirspor ile 22 Eylül'de karşılaşacak kırmızı beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Ahmet Taşyürek ve yardımcı antrenörler gözetiminde sürdürüyor.

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