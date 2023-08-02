İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2023 Çarşamba / 16 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9699
  • EURO
    29,5421
  • ALTIN
    1678.28
  • BIST100
    7258.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boluspor, Atalay Babacan'ı kadrosuna kattı
Spor

Boluspor, Atalay Babacan'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Galatasaray'dan ayrılan Atalay Babacan ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncu, yeni takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 19:15 - Güncelleme:
Boluspor, Atalay Babacan'ı kadrosuna kattı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, son olarak Galatasaray'da forma giyen 23 yaşındaki Atalay Babacan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Babacan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, 28 Haziran 2000 Denizli doğumlu olan Babacan'ın, futbola Denizlispor altyapısında başladığı, 2015 yılında Galatasaray altyapısına transfer olduktan sonra 8 Ekim 2018'de Galatasaray ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kariyerinde 80 resmi maça çıkan Babacan'ın, aynı zamanda Adanaspor, Ümraniyespor ve Sarıyer'de de kiralık olarak forma giydiği kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, 31 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Babacan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.