Boluspor, Bandırmaspor ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor ile Bandırmaspor 0-0 berabere kaldı.
STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı
BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Akanbi, Balburdia
BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Fall (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 66 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Tanque (Dk. 26 Kehinde)
SARI KARTLAR: Dk. 30 Işık Kaan Arslan (Boluspor), Dk. 43 Badji (Bandırmaspor)