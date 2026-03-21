Boluspor, Bandırmaspor ile berabere kaldı

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 15:57
STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı

BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Akanbi, Balburdia

BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Fall (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 66 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Tanque (Dk. 26 Kehinde)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Işık Kaan Arslan (Boluspor), Dk. 43 Badji (Bandırmaspor)

