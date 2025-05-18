Boluspor, Bandırmaspor mesaisinde

Kırmızı-beyazlı ekip, play-off birinci turunda İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Boluspor, 19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak ilk karşılaşma öncesinde hazırlıklarına Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik çalışmalar yapıldı.

Boluspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak play-off yarı final ilk maçı, Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki yetersizlikleri nedeniyle Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.