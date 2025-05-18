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Spor

Boluspor, Bandırmaspor mesaisinde

Trendyol 1. Lig play-off ikinci turunda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Boluspor, ilk maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA18 Mayıs 2025 Pazar 15:01 - Güncelleme:
Boluspor, Bandırmaspor mesaisinde
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Kırmızı-beyazlı ekip, play-off birinci turunda İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Boluspor, 19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak ilk karşılaşma öncesinde hazırlıklarına Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik çalışmalar yapıldı.

Boluspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak play-off yarı final ilk maçı, Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki yetersizlikleri nedeniyle Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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