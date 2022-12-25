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Spor

Boluspor, Erzurumspor'u geriden gelerek yendi

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-1 yendi.

IHA25 Aralık 2022 Pazar 16:24 - Güncelleme:
Boluspor, Erzurumspor'u geriden gelerek yendi
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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kullanan Bregu'nun ortasında ceza sahası içinde Onur Ulaş'ın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.

20. dakikada Erzurumspor, Eren Tozlu'nun ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Eren Tozlu penaltı atışını gole çevirdi. 0-1

32. dakikada köşe vuruşu organizasyonuyla tehlikeli atak oluşturan Bregu'nun yakın direğe yaptığı ortada Landel'in şutunda kaleci gole izin vermedi.

45+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Melih Okutan'ın şutu ağlara gitti. 1-1

77. dakikada ceza sahası içerisinde kafa topuna yükselen Furkan Demir, Mustafa Akbaş'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Penaltı kazanan Boluspor'da topun başına geçen Bregu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

89. dakikada uzak direkte topla buluşan Eray Ataseven meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

90+2. dakikada ceza sahası dışından Shala'nın şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Melis Özçiğdem xx, Burak Cansız xx, Mehmet Şengül xx

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tugay Kaçar xx, Eray Ataseven xxx, Dejvi Bregu xxx (Ercan Yazıcı dk. 90+2 ?), Onur Ulaş xx, Landel xx (Furkan Demir dk. 65 ?), Hakan Bilgiç xx, İbrahim Balde xx, Bülent Cevahir (Batuhan İşçiler dk. 77 ?), Melih Okutan xxx (Arda Köksal dk. 90+3 ?), Veaceslav Posmac xx

Yedekler: Selmani, Bartu Kulbilge, Mehmet Zahit Çınar, Furkan Demir, Erdem Can Polat, Ozan Papaker, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş x, Mustafa Akbaş xx, Süleyman Koç x (Zakarya Bergdich dk. 90 ?), Herolind Shala xx, Eren Tozlu xx (Celal Hanalp dk. 83 ?), Mustafa Yumlu xx, Cengizhan Bayrak xx, Aaron Samuel Olanare xx, Alican Özfesli xx (Martin Hasek dk. 64 x), Orhan Ovacıklı x, Paulo Lameira xx

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Ufuk Budak, Sefa Akgün, Özgür Sert, Fırat Şaşi, Yakup Kırtay, Güney Yılmaz

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Goller: Melih Okutan (dk. 45+4), Dejvi Bregu (dk. 77 pen.), Eray Ataseven (dk. 89) (Boluspor), Eren Tozlu (dk. 21 pen.) (Erzurumspor)

Sarı kartlar: Melih Okutan (Bolupsor), Aaron Olanare, Mustafa Akbaş (Erzurumspor)

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