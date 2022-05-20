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Spor

Boluspor evinde 3 puanı 2 golle aldı

Beypiliç Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 38. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

AA20 Mayıs 2022 Cuma 19:18 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi.

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Can Cengiz, Sefa Özcan, Sinan Ertinğü

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Abdurrahim Dursun (Dk. 51 Bülent Cevahir), Tugay Kacar (Dk. 71 Erdem Can Polat), Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Novak, Ali Keten (Dk. 70 Emin Bayram), Arda Köksal (Dk. 71 Diarrassouba), Bertu Alican Özyürek (Dk. 81 Talha Erdoğan), Berk Yıldız, Balaj

ALTINORDU: Serhat Öztaşdelen, Kubilay Aktaş (Dk. 71 Metehan Yılmaz), Şeref Özcan (Dk. 81 Kenan Fakılı), Ali Dere, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Gökberk Efe (Dk. 58 Ahmet Dereli), Kürşad Sürmeli, Emircan Gürlük, Sami Satılmış (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya

GOLLER: Dk. 32 Balaj, Dk. 89 Erdem Can Polat (Beypiliç Boluspor), Dk. 52 Şeref Özcan (Penaltıdan) (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 35 Kubilay Aktaş, Dk. 57 Serhat Öztaşdelen, Dk. 88 Ali Dere (Altınordu)

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